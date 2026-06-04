مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، از توزیع یک میلیون و ۲۰۰ پرس غذا، در بین مردم استان بمناسبت عید غدیرخم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام مصطفی جهانشاهی گفت: بمناسبت عید سعید غدیرخم، بیش از ۵۰۰ مسجد، حسینیه و موکب استان برای گرامیداشت این عید بزرگ، میزبان مؤمنین بودند.

وی به برگزاری ۲۰ ویژه‌برنامه به‌صورت محوری در سطح استان اشاره کرد، و افزود: ۲۰ هزار کتاب خطبه غدیر در بین مردم سیستان و بلوچستان توزیع شد.

وی با بیان اینکه در روز عید غدیرخم در دو نوبت ظهر و شب، اطعام علوی در بین مردم استان توزیع شد، ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار پرس غذا در کلانشهر زاهدان، و ۸۰۰ هزار پرس غذا در شهرستان‌های استان توزیع گردید.