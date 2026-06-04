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عباس مقتدایی در تماس تلفنی با سرمربی تیم ملی فوتبال، بر حمایت همهجانبه از تیم ملی تأکید کرد و از ملیپوشان خواست در مسیر پیشرو، نماد جوانمردی و فرهنگ ایرانی را در عرصه بینالمللی به نمایش بگذارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی طی تماس تلفنی با امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، عنوان کرد: امروز مسیر پیشروی تیم ملی، مسیر پهلوانی است و فارغ از نگاه قهرمانی است. هم خداقوت عرض میکنیم و هم اینکه این ملت و همه کسانی که دلشان برای ایران میتپد، این پرچم الهی از سمتشان در دستان شماست. ما هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه حمایت همه جانبه از شما داریم و در حال تلاشیم که همه موانع برای شما تسهیل شود.
وی افزود: این فضای استثنایی پیشروی شماست و شاید در طول تاریخ بی سابقه و در حساسترین برهه است. حرکت نمایش کوله پشتیها در آنتالیا فوق العاده بود. شما میروید که جوانمردی ایرانیان را نشان دهید. الان همه دنیا ایرانیها را با هزاران سال سابقه تمدنی، به عنوان مدافع صلح میشناسند.
وی مطرح کرد: تیم ملی با هدایت امیرقلعه نویی در این دوره، اقدامات ویژهای در راستای اعتلای بیشتر نظام اسلامی، پاسداشت خون شهدا و فرهنگ ایرانی اسلامی داشت که در هیچ دورهای چنین اقداماتی نشده بود. حرکات ابتکاری اتاق فکر تیم قلعه نویی همچون دست برروی قلب هنگام سرود، کوله پشتیها، سلام نظامی، چفیه و… از جمله این اقدامات بود. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید حمایت قاطع و کامل خود را همچون قبل از امیر قلعه نویی و بازیکنان داشته باشند.
مقتدایی گفت: موضوع روادید آمریکا همچنان بلاتکلیف است و وزیر امور خارجه باید به این موضوع ورود کند و دنبال کند. شنیده میشود که مثلا ممکن است یکی از مربیان تیم ملی و یا برخی بازیکنان روادید نگیرند، این حرف به هیچ عنوان قابل قبول نیست و متولیان امر باید موضوع را بگونهای دنبال کنند که همه روادید بگیرند. شخصا توقع پیگیری بیشتری از مسئولان داریم.