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همزمان با عید غدیر ۱۲۰ موکب با محوریت مردمیسازی جشنها، مشارکت خانوادهها و ترویج فرهنگ ولایت در نقاط مختلف شهرستان مراغه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ یحیی حیدری رئیس بنیاد بینالمللی غدیر شهرستان مراغه گفت:۱۲۰ موکب در قالب فرهنگی، آموزشی، کودکان، فرهنگی، هنری راه اندازی شده است.
سرهنگ حیدری در تشریح برنامههای دهه امامت و ولایت اظهار کرد:کمیته غدیر با ۲۰ کارگروه تخصصی در سطح شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده و با شعار من غدیریام تلاش میکند زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم در برگزاری جشنهای عید غدیر را فراهم کند.
وی با اشاره به سنت ارزشمند اطعام غدیر گفت:در روز عید غدیر ۲۴ هزار پرس غذای گرم در شهرستان توزیع شد.
وی تولید و انتشار محتوای فرهنگی و رسانهای مرتبط با ایام غدیر را از دیگر برنامههای مهم این ایام دانست و افزود: برگزاری جشنهای مختلف در مساجد، حسینیهها و مراکز فرهنگی شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ حیدری ادامه داد: همزمان با عید غدیر با همکاری گروههای جهادی، بسیج، مساجد و حسینیهها، ۲۵ هزار پرس غذای گرم میان مردم و نیازمندان توزیع و همچنین ۵۰۰ بسته معیشتی توسط گروههای جهادی تهیه و در بین خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.