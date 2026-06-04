مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با حضور در منزل خانواده شهیدان پورزند، ضمن ابراز همدردی، درگذشت پدر بزرگوار این شهدای والامقام را به بازماندگان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل خانواده معظم شهیدان «پورزند»، ضمن ابراز همدردی، درگذشت پدر بزرگوار این شهدای والامقام را به بازماندگان تسلیت گفت.

برادران پورزند سه قهرمان کشتی بودند که در جنگ تحمیلی عراق به شهادت رسیدند.

احمد پورزند پدر سه برادر شهید دوران دفاع مقدس (ایرج، سیروس و شاهین پورزند) پس از طی کردن دوران طولانی بیماری، شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دار فانی را وداع گفت