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مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: نقشههای هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار تا اوایل هفته آینده در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون صاف تا آفتابی است گفت: در برخی مناطق احتمال بارش باران وجود دارد.
وی افزود: آسمانی صاف تا نیمه ابری، وزش باد (پارهای نواحی شدید) و روند افزایش نسبی دما تا اوایل هفته پیش رو دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداریهای موقتی و همرفتی (به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، گاهی افزایش ابر و مه آلود بودن هوا، بعضی نقاط رگبار (موقتی شدید) و رعد و برق و احتمال تگرگ هم پیش بینی شده است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر هم تا اوایل هفته پیش رو آرام و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.