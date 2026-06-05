به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون صاف تا آفتابی است گفت: در برخی مناطق احتمال بارش باران وجود دارد.

وی افزود: آسمانی صاف تا نیمه ابری، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید) و روند افزایش نسبی دما تا اوایل هفته پیش رو دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقتی و همرفتی (به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، گاهی افزایش ابر و مه آلود بودن هوا، بعضی نقاط رگبار (موقتی شدید) و رعد و برق و احتمال تگرگ هم پیش بینی شده است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر هم تا اوایل هفته پیش رو آرام و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.