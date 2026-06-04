اجرای نمایش میدانی واقعه غدیر خم در مرند
فرمانده سپاه ناحیه مرند از اجرای نمایش میدانی واقعه غدیر خم با حضور جمع کثیری از شهروندان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
سرهنگ رشید صادقی اظهار داشت:همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم نمایش میدانی بازسازی واقعه تاریخی غدیر با همت و تلاش معاونت فرهنگی سپاه ناحیه مرند و همکاری بسیج هنرمندان این شهرستان با شکوه هرچه تمامتر در شهر مرند به اجرا درآمد.
وی با اشاره به ابعاد هنری و اجرایی این برنامه افزود:در این نمایش میدانی که با هدف تبیین واقعه سرنوشتساز غدیر و جایگاه رفیع ولایت در دین مبین اسلام طراحی شده بود ۱۲۰ نفر از هنرمندان و بسیجیان توانمند شهرستان مرند به ایفای نقش پرداختند تا زوایای مختلف این رویداد تاریخی را به صورت عینی برای مخاطبان ترسیم کنند.
فرمانده سپاه ناحیه مرند تصریح کرد: استقبال پرشور و حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در محل اجرای این نمایش نشاندهنده ارادت عمیق مردم مومن و ولایتمدار مرند به ساحت مقدس امامت و ولایت است.
سرهنگ صادقی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از اجرای چنین برنامههای فرهنگی و هنری، زنده نگهداشتن پیام غدیر و ترویج فرهنگ ولایتمداری در میان نسل جوان و آحاد جامعه است. واقعه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نقشه راه هدایت بشریت است و سپاه ناحیه مرند مفتخر است که با بهرهگیری از ظرفیت هنر و هنرمندان بسیجی گامی در جهت تبیین و ترویج این فرهنگ ارزشمند بردارد.
وی ضمن قدردانی از تمامی هنرمندان، عوامل اجرایی و شهروندان حاضر در این مراسم بر استمرار فعالیتهای فرهنگی فاخر در مناسبتهای مذهبی و ملی تاکید کرد.