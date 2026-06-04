به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رشید صادقی اظهار داشت:همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم نمایش میدانی بازسازی واقعه تاریخی غدیر با همت و تلاش معاونت فرهنگی سپاه ناحیه مرند و همکاری بسیج هنرمندان این شهرستان با شکوه هرچه تمام‌تر در شهر مرند به اجرا درآمد.

وی با اشاره به ابعاد هنری و اجرایی این برنامه افزود:در این نمایش میدانی که با هدف تبیین واقعه سرنوشت‌ساز غدیر و جایگاه رفیع ولایت در دین مبین اسلام طراحی شده بود ۱۲۰ نفر از هنرمندان و بسیجیان توانمند شهرستان مرند به ایفای نقش پرداختند تا زوایای مختلف این رویداد تاریخی را به صورت عینی برای مخاطبان ترسیم کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرند تصریح کرد: استقبال پرشور و حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در محل اجرای این نمایش نشان‌دهنده ارادت عمیق مردم مومن و ولایتمدار مرند به ساحت مقدس امامت و ولایت است.

سرهنگ صادقی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از اجرای چنین برنامه‌های فرهنگی و هنری، زنده نگه‌داشتن پیام غدیر و ترویج فرهنگ ولایتمداری در میان نسل جوان و آحاد جامعه است. واقعه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نقشه راه هدایت بشریت است و سپاه ناحیه مرند مفتخر است که با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و هنرمندان بسیجی گامی در جهت تبیین و ترویج این فرهنگ ارزشمند بردارد.

وی ضمن قدردانی از تمامی هنرمندان، عوامل اجرایی و شهروندان حاضر در این مراسم بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی فاخر در مناسبت‌های مذهبی و ملی تاکید کرد.