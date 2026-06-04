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نعمت ولایت، بالاترین نعمت خدای متعال و از مهمترین سرمایه های هویتی و تمدنی جامعه اسلامی که به بندگان حقیقت جو و طالبان سعادت، عنایت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جشن غدیر امسال در شرایطی برگزار میشود که مسئله ولایت و جایگاه رهبری بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه و هجمه دشمنان قرار دارد و باید از این فرصت برای تبیین هویتی، معرفتی و اجتماعی غدیر بهویژه برای نسل جوان استفاده کرد.
دشمنان دریافتهاند رمز اقتدار، استقلال، پیشرفت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها، پیوند عمیق مردم با اصل ولایت است.