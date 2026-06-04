به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آر تی عربی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: روسیه موضع خود را در برابر آسیا تغییر نداده است. چین همسایه و متحد روسیه است. حجم تبادل تجاری روسیه و چین تا حدود ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که قابل توجه است.

پوتین افزود: چین به طور فعال و سریع در حال توسعه است و جایگاه فزاینده‌ای در عرصه بین‌المللی کسب می‌کند. دوستی روسیه و چین علیه هیچ کسی نیست، بلکه بر اساس منافع دو طرف بنا شده است.

پوتین تاکید کرد: رویداد‌های اوکراین و خاورمیانه بر دوستی روسیه و چین تأثیری ندارد. منافع ملی روسیه و چین اغلب همسو هستند. روسیه و چین به همکاری نظامی ادامه می‌دهند و این همکاری یک سنت دیرینه بین دو کشور است و ربطی به رویداد‌های جاری جهانی ندارد. روسیه و چین به زودی بخش انرژی جهان را با توافقات جدید در این زمینه خوشحال خواهند کرد.

پوتین تصریح کرد: روابط روسیه و هند یک مشارکت راهبردی با امتیازات ویژه است. روسیه انتظار طرح‌های مشترک با هند در زمینه هسته‌ای دارد. حجم تبادل تجاری روسیه و هند در سال‌های آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همکاری هند و آمریکا بر روابط روسیه و هند تأثیری ندارد. آمریکا سعی می‌کند هند را در مورد مسائل مرتبط با همکاری با روسیه تحت فشار قرار دهد.