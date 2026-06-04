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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از اجرای عملیات نشتیابی ۲۸۸۰ کیلومتر از شبکه، خطوط انتقال و انشعابات آب سطح استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام با بهرهگیری از فناوریهای نوین و دادهکاوی ماهوارهای انجام و ۱۲۰۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع آب استان پایش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حمیدرضا نامداری گفت: همزمان با این عملیات، تمام انشعابات سطح استان نیز تحت پایش قرار گرفته که با احتساب ۱۶۸۰ کیلومتر طول انشعابات، در مجموع ۲۸۸۰ کیلومتر از شریانهای آبی استان، رصد و نشتیابی شده است.
او میزان پایش تاسیسات شهری و روستایی را به ترتیب ۷۶ و ۲۴ درصد بیان کرد و افزود: این عملیات باعث جلوگیری از هدررفت ۶۸ لیتر در ثانیه آب شده و گامی مؤثر در ارتقای پایداری شبکه تلقی میشود.