رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: بیش از ۴۰۰ وعده غذای گرم در روز عیدغدیرخم بین مددجویان و مددخواهان تحت پوشش توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی افزود: چهارصد وعده غذای گرم با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و خیران در روز عید غدیرخم بین مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع شد.

او افزود: براساس هماهنگی با سازمان منطقه آزاد کیش از عید قربان تا هفته آینده هرشب دویست وعده غذای گرم بین جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش توزیع خواهد شد.

صمیمی، خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط آب و هوایی، وعده های غذایی در اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا در محل سکونت مددجویان و مددخواهان توزیع می شود.

او افزود: شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۰۱۳۲ نزد صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت زیر نظر بانک ملی برای جذب کمک‌های مردمی ساکنان کیش در نظر گرفته شده است.

صمیمی خاطرنشان کرد: کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۷۷۷ مریع نیز برای واریز کمک‌های نقدی خیران و نیکوکاران پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: پایگاه ثابت کمیته امداد امام خمینی (ره) در میدان سعدی، ضلع غربی بازار پارس خلیج و در مجاورت ساختمان امیران آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی ساکنان، گردشگران و خیران نیک اندیش است.

ایوا صمیمی، افزود: نذورات جمع آوری شده در کمترین زمان بین مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع خواهد شد.