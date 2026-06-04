به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با اشاره به رتبه اول استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی استان نیز با شتاب در حال انجام است و امسال چند طرح بزرگ صنعتی و معدنی به بهره‌برداری خواهد رسید.

محمدعلی طالبی در حاشیه افتتاح مجتمع آموزشی و فرهنگی کیمیای دانش سیرجان در جمع خبرنگاران گفت: علی‌رغم شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن در سطح کشور، روند تولید و سرمایه‌گذاری در استان کرمان حفظ شده است.

وی افزود: اقدامات زیربنایی خوبی در استان در حال انجام است که از جمله آنها می‌توان به توافق احداث آزادراه «انار _ شهربابک _ سیرجان _ باغات» بعنوان بزرگترین پروژه زیربنایی استان با مشارکت ۴۰ درصد سهم دولت و ۶۰ درصد بخش خصوصی (گروه مالی گردشگری) اشاره کرد

این تفاهمنامه باید به تصویب هیات دولت برسد و امیدواریم قبل از شش ماه دوم سال، کلنگ احداث این آزادراه به زمین زده شود.