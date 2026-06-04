به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان که به منظور برپایی اردوی تدارکاتی راهی کشور ترکیه شده بود، پس از برگزاری تمرینات و دیدار‌های دوستان با تیم‌های باشگاهی گالاتاسرای و فنرباغچه، امروز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه راهی کشور تایلند شد.

تیم ملی کشورمان با ترکیب محسن طلوعی، امیررضا احمدی، ابوالفضل جلائی، امید هادی اظهر، رضا نیک‌سیرت، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده، وحید سعادت‌پور، مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی و محمدطا‌ها یار محمدی و با هدایت بهروز سلطانی سرمربی و غلامرضا نامی مربی تیم‌های ملی راهی شهر سوفانبوری تایلند شد تا در گروه B مسابقات با تیم‌های برزیل، لهستان و سنگال به رقابت بپردازد.

یاسر گیلکی مربی بدنساز، بابک محمدی ماساژور و علی آرزومندی مدیر فنی و سرپرست تیم ملی در این رویداد هستند.

مسابقات شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان ۱۸ تا ۲۲ خرداد ماه برگزار می‌شود و چهار تیم از این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا صعود خواهند کرد.

مسابقات جهانی کانادا نخستین گام کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ است و نتایج تیم‌های آسیایی در این رقابت‌ها تعداد سهمیه مستقیم و غیرمستقیم قاره کهن را برای پارالمپیک لس‌آنجلس مشخص خواهد کرد.