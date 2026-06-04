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کارشناس هواشناسی لرستان برای فردا تا اوایل هفته آینده جوی آرام و پایدار را پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از فردا ۱۵ خرداد تا اوایل هفته پیش رو جو منطقه نسبتاً آرام و پایدار پیش بینی میشود و رشد جزئی ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیدههای غالب آسمان استان خواهد بود.
وی افزود: پوشش ابر در روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش خواهد یافت و به نیمه ابری هم خواهد رسید.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، از نظر نوسانات دمایی نیز، در ۲۴ ساعت آینده تغییرات قابل توجهی در روند دماها مشاهده نمیشود.