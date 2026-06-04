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کتاب «توانمندسازی از نگاه نهج البلاغه» به قلم عباس ناجی و معصومه خلیلی، و باهمت انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما این کتاب که با تلفیق علم روز و نگاه مولای متقیان، در پی ارائه نگاهی جامع به مدیران است، در ۹ فصل مجزا به موضوع توانمندسازی میپردازد. در هرفصل ابتدا مساله را از نگاه علم مدیریت بررسی میکنیم و در ادامه نگاه نورانی امیرالمومنین را میبینیم که در سطحی کلانتر کارمند را نه در مجموعه کوچک کاری بلکه در مقابل خدا، مسئول میبیند. با گسترش مشاغل، افزایش سازمانها و اضافه شدن بخشهای متعدد به ادارات، به نظر میرسد اگر به توانمندسازی درونی کارکنان نیندیشیم، در واقع هدف رشد سازمان را از خودمان دور کردهایم. سازمان یک مثال است، در این کتاب هر مجموعهای متصور است که کارکنانی دارد و میتواند نسبت به آنها مسئولیت تفویض کند. در این ۹ فصل، موضوعاتی از جمله، عدم تمرکز، نفوذ در دیگران، کمک مدیر به کارکنان و …گنجانده شده است.
بخشی از کتاب:
اگر مدیری مسئولیتهایی را که باید انجام دهد به دیگری واگذار کند به آن تفویض اختیار گویند. مثلا اینکه مدیر قسمتی از مسئولیتهای خود را به معاونان خود، و معاونان نیز به کارشناسان مربوطه واگذار نمایند.