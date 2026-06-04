به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی سرخس درمراسم تحویل ۶ دستگاه ویلچر برقی به معلولان تحت پوشش گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی بهزیستی، توانمندسازی جامعه هدف است، تا وابستگی‌ها کاهش پیدا کرده و مددجویان بتوانند با کیفیت بهتری مسیر زندگی خود را ادامه دهند.

کاظم برومند افزود: در این مراسم ۶ دستگاه ویلچر برقی که دو دستگاه ویلچر برقی در قالب مشارکت آستان قدس رضوی و چهار دستگاه از محل اعتبارات ستادی سازمان بهزیستی تهیه شده بود؛ به مددجویان اهدا شد.

وی گفت: همچنین کمک هزینه ۲۶ دستگاه ویلچر مکانیکی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال ابه مددجویان تحت پوشش بهزیستی هدا شد.