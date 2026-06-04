تا پایان وقت امشب بیش از ۸۲۰۰ زائر ایرانی به کشور منتقل می‌شوند و آخرین پرواز بازگشت حجاج از سرزمین وحی، ۲۴ خرداد خواهد بود.

همه حجاج ایرانی تا ۲۴ خرداد به کشور باز می‌گردند همه حجاج ایرانی تا ۲۴ خرداد به کشور باز می‌گردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز موج بازگشت حجاج، روزانه به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ پرواز حجاج ایرانی را از فرودگاه جده به کشور منتقل می‌کند.

نماینده هواپیمایی ایران ایر در مکه گفت: تا پایان وقت امشب پنج شنبه (۱۴ خرداد) بیش از ۸۲۵۰ زائر ایرانی با ۳۷ پرواز به ایران منتقل می‌شوند.

آقای وحیدشاکری افزود: عملیات بازگشت حجاج از فرودگاه جده به مقصد شش ایستگاه پروازی در داخل کشور شامل زاهدان، شیراز، اصفهان، گرگان، مشهد و تهران انجام می‌شود. این در حالیست که پرواز‌های رفت حجاج از طریق ۳ ایستگاه انجام شده بود.

وی ادامه داد: عملیات بازگشت امسال با ۷ فروند هواپیمای ایران ایر با ظرفیت‌های ۲۲۵ و ۲۵۵ نفره در حال انجام است و دو فروند هواپیمای پشتیبان به ظرفیت ۱۲۰ نفر نیز در نظر گرفته شده است.

نماینده هواپیمایی ایران ایر در مکه گفت: عملیات انتقال زائران ایرانی به کشور که از یازدهم خرداد آغاز شده تا ۲۴ خرداد ادامه خواهد داشت.

طبق گفته آقای شاکری تنها یک پرواز برگشت حجاج از فرودگاه مدینه انجام خواهد شد.

در عملیات پروازی حج تمتع ۱۴۰۵ که از پنجم اردیبهشت‌ماه آغاز شد نزدیک به ۳۰ هزار زائر، عوامل و کارگزاران ایرانی برای انجام فریضه الهی حج به سرزمین وحی اعزام شدند.

سازمان حج و زیارت برای تسهیل فرآیند بازگشت حجاج درخواست و پیگیری کرده است تا به منظور رفاه حال زائران، امکان بازگشت آنان از تعداد بیشتری ایستگاه پروازی فراهم شود.