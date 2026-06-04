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نسخه خطی «خطبه غدیر» و نسخهای از «نهجالبلاغه» کتابتشده در سال ۵۲۱ قمری، از جمله آثار شاخص نمایشگاه «غدیر خم و ولایت امام علی (ع)» است که از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ برپا میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما دفتر کتابهای خطی و نادر به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایشگاه «غدیر خم و ولایت امام علی (ع)» را از شنبه ۱۶ خرداد تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در تالار خوارزمی، گنجینه نسخ خطی و نادر سازمان، برگزار میکند.
این نمایشگاه با هدف معرفی بخشی از میراث مکتوب و تصویری مرتبط با واقعه غدیر خم، خطبه غدیر، جایگاه ولایت امام علی (ع) و بازتاب فرهنگ علوی در نسخههای خطی و آثار نفیس موجود در گنجینه سازمان برپا میشود.
در این نمایشگاه، نسخه خطی «خطبه غدیر»، نسخهای از «نهجالبلاغه» کتابتشده در سال ۵۲۱ قمری، قرآن با شمایل حضرت علی (ع)، تابلوی نگارگری «حدیث ولایت»، نسخه خطی «دیوان بهارالمقدار»، اثر حیدرقلی نهرودی با قصایدی در مدح و منقبت امیرالمؤمنین (ع) و واقعه غدیر خم، نسخه «مطلوب کل طالب» اثر رشیدالدین وطواط و رساله «نوروزیه» اثر میر اسماعیل بن محمدباقر حسینی مدرس خاتونآبادی در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
نسخه خطی «خطبه غدیر» از آثار محوری این نمایشگاه به شمار میرود و متن خطبهای را دربر دارد که پیامبر اسلام (ص) در غدیر خم بیان کرد. همچنین نسخه «نهجالبلاغه» موجود در این نمایشگاه، به دلیل کتابت در سال ۵۲۱ قمری، از آثار ارزشمند گنجینه کتابخانه ملی ایران محسوب میشود.
علاقهمندان میتوانند از شنبه ۱۶ خرداد تا دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹ تا ۱۳ از این نمایشگاه در طبقه منفی یک، تالار خوارزمی، گنجینه نسخ خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید کنند.