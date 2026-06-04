به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام کرد:ستایش حق نظری از اردبیل، ثنا کربلایی ولی از قزوین، هلیا خدابنده لو از تهران و آرتینا حیدری از البرز اعضای تیم ملی المپیاد جغرافیا جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند که قرار است در بیست و دومین دوره المپیاد جهانی ۲۰۲۶ با نمایندگان دیگر کشور‌ها در ترکیه رقابت کنند.

معرفی اعضای تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشورمان

اعضای تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند.

باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام کرد: حامد غفاری اقدس، بهامین شفقی، آرش استاد شریف و محمد شایان از تهران اعضای تیم ملی المپیاد کامپیوتر جمهوری اسلامی ایران را برای شرکت در سی و هشتمین دوره المپیاد جهانی ۲۰۲۶ در ازبکستان تشکیل می‌دهند.