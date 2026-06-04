جمعی از شاعران کشور تازه‌ترین اشعار خود را به مدح امیرالمؤمنین، امام علی (ع) اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جمعی از شاعران کشور همزمان با فرارسیدن عید ولایت و امامت، عید غدیر خم، تازه‌ترین سروده‌های خود را به محضر امیرالمومنین، امام علی (ع) تقدیم کردند.

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تعدادی از این سروده‌ها را می‌توانید در ادامه بخوانید:

علی‌محمد مؤدب

بلند‌تر ز ثریا ولی شبیه خود ما

علی ولی است علی آن بلندمرتبه مولا

علی صدای خداوند در شبانه معراج

در ازدحام خیابان کوفه، ساکت و تنها

فرود آمده خورشید تا تنور یتیمان

که خلق را ببرد همچو ذره جانب بالا

نگین خاتم او را ببین که وقت رکوعش

غنی کند ز دو عالم، به یک اشاره گدا را

کننده در خیبر، امید خندق و بدر است

که هیچ‌کس نگریزد ز تیغ او به تقلا

نه زخم می‌زند آن را که اخم، چاره وهم است

جهان ندیده یلی با چنین حیا و مدارا

علی است زاده قبله، علی است کفو شب قدر

دریغ مردم دیروز امید مردم فردا

چه برکتی است در این برکه، وامدار غدیرند

هزار رود خروشان، هزار چشمه و دریا

***

محمدمهدی سیار

برکه‌ای خوش‌مسیر برکه!... قرار مسافران!

آغوش باز کن که رسیده‌ست کاروان

پیغام بازگشت بده هر که رفته را

لختی درنگ کن که بیایند ماندگان

لختی درنگ کن که جهان ایستاده است

بنشین نگاه کن که به رقص آمده زمان

وقتش شده‌ست برکۀ کم آبِ دوردست!

کم‌کم رسد تلاطم موجت به بیکران

تصویر دست کیست در آیینه‌ات؟ ببین!

این دست‌ها رسانده زمین را به آسمان

دیگر هراس خشک شدن در دلت مباد

دستی به بیعت آور و دریا شو و بمان!

***

میلاد عرفان‌پور

رود است علی، پاک و زلال است و روان

کوه است علی که استوار است و گران

من رود ندیده‌ام چنین پا برجا

من کوه ندیده‌ام چنین در جریان

***

در اوج عطش، شطّ نشاط است علی

در وحشت حشر، انبساط است علی

این نکتهٔ باریک‌تر از مو بشنو

خوش می‌گذریم ما صراط است علی