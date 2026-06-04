به مناسبت عید سعید غدیر خم، مردم و هیئت‌های مذهبی شهرستان بافق با برپایی آیین اطعام غدیر، بیش از ۶۰ هزار پرس غذا را میان شهروندان توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول هیئات مذهبی شهرستان بافق گفت: از این تعداد حدود ۳۰ هزار پرس غذا به صورت خانگی و بیش از ۳۰ هزار پرس توسط هیئت‌های مذهبی شهرستان طبخ و توزیع شد.

زعیمیان افزود: در این میان، آستان امامزاده عبدالله بافق با پخت بیش از هزار و ۶٠٠ پرس غذا، مؤسسه بیت‌الرضا با بیش از هزار و ۸۰۰ پرس غذا، هیئت جوانان با بیش از هزار و ۲۰۰ پرس و یکی دیگر از هیئت‌های شهرستان با بیش از ۲ هزار پرس غذا، از جمله مشارکت‌کنندگان این اقدام فرهنگی و مذهبی هستند.

وی هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ ولایت و ارادت به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) عنوان کرد و اظهار داشت: این سنت حسنه هر ساله با مشارکت گسترده مردم و خیران شهرستان در روز عید غدیر برگزار می‌شود که در سطح استان بی‌نظیر است.

موسسه نیکوکاری دارالمهدی شهرستان نیز بیش از هزار و ١٠٠ پرس غذا با هزینه‌ای بالغ بر ٢۵٠ میلیون تومان پخت کرده است که بین نیازمندان و دیگر اقشار مردم توزیع شد.