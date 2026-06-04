سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تلفیق چند سند مکتوب و تصویری، روایتی کوتاه از بازتاب واقعه غدیر را منتشر کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این تصویر که شامل نوار کاست «غدیر می‌نگریست بهاران را» در کنار نسخه خطی «خطبه غدیر»، نسخه‌ای از «نهج‌البلاغه» و «دیوان بهارالمقدار» قرار گرفته است، داستان غدیر و مناقب امیرالمؤمنین (ع) در گنجینه مکتوب و شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را باز نشر داده است.

منابع استفاده شده در این تصویر شامل، نسخه خطی خطبه غدیر، نسخه خطی نهج‌البلاغه، نسخه خطی دیوان بهارالمقدار و نوار کاست غدیر می‌نگریست بهاران را است.