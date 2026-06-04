آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود بدون هیچ اشاره به پایبندی قاطع و چندین ساله ایران به تمام تعهداتش و حتی فراتر از آن، ادعاهای جدیدی درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما. به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تاکنون حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است، در گزارش جدید خود اعلام کرد: آژانس هیچ اطلاعاتی از ایران در مورد وضعیت مواد هسته‌ای اعلام شده یا تأسیسات این کشور دریافت نکرده و همچنین نتوانسته است برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی به هیچ یک از آن تأسیسات دسترسی پیدا کند.

در تازه‌ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون هیچ گونه اشاره به پایبندی قاطع و چندین ساله ایران به تمام تعهدات خود و حتی فراتر از آن آمده است: با توجه به ادامه عدم تمایل ایران به حل و فصل مسائل پادمانی حل نشده، آژانس نگرانی شدیدی در مورد احتمال وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران دارد.

در گزارش آژانس که سیاست زدگی و تبعیت از رویکرد خصمانه آمریکا ضد ایران در آن کاملا مشهود است، ادعا شده است: اینکه آژانس برای نزدیک به یک سال که طبق رویه‌های استاندارد پادمانی بسیار دیر است، قادر به راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم غنی سازی شده اعلام شده قبلی نبوده، نشانه نگرانی از خطر اشاعه اورانیوم است.