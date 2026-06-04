به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه استقلال ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم به ملت ایران و خانواده بزرگ استقلال، برخی ادعا‌های مطرح‌شده درباره وجود اختلاف در ارکان مدیریتی باشگاه را رد و بر انسجام کامل مدیران و تمرکز مجموعه بر اهداف پیش‌رو تأکید کرد.

در پی انتشار گزارشی در یکی از رسانه‌ها درباره وجود اختلاف میان اعضای هیئت‌مدیره و مدیران باشگاه و ارتباط دادن موضوعات جاری باشگاه به برخی مسائل داخلی، ضمن تکذیب قاطعانه ادعا‌های مطرح‌شده، اعلام می‌شود مطالب منتشرشده فاقد مستندات معتبر بوده و بر پایه گمانه‌زنی و روایت‌های غیررسمی تنظیم شده است.

اگرچه وجود اختلاف نظر بین اعضای یک خانواده امری طبیعی و بلکه باعث رشد است لیکن برخلاف ادعای مطرح‌شده، هیچ‌گونه اختلاف یا تنش میان اعضای هیئت‌مدیره وجود ندارد و تمامی ارکان مدیریتی باشگاه با انسجام کامل و در چارچوب مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، امور باشگاه را پیگیری می‌کنند.

مسائل مرتبط با پرونده‌های حقوقی و فرآیند‌های اداری و بین‌المللی باشگاه نیز در مسیر قانونی خود در حال پیگیری است و تلاش برای نسبت دادن این موضوعات به اختلافات مدیریتی، تحلیلی نادرست و به دور از واقعیت است.

باشگاه استقلال در مقطع حساس پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز بر اهداف فنی و اجرایی خود است و انتشار اخبار غیرمستند با هدف ایجاد حاشیه و القای بی‌ثباتی مدیریتی، کمکی به منافع باشگاه و هواداران نخواهد کرد.

از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود در چارچوب اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، پیش از انتشار اخبار مربوط به باشگاه، صحت مطالب را از مراجع رسمی استعلام کنند.

استقلال در کنار دیگر تیم‌های نماینده ایران در آسیا بیش از همیشه به حمایت اهالی رسانه و تقویت ارکان مدیریتی و فنی آن توسط ایشان نیازمند است تا بتواند نماینده شایسته‌ای برای ایران عزیزمان باشد.