\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062c\u0634\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0648 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0639\u06cc\u062f \u0633\u0639\u06cc\u062f \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u062e\u0645\u00a0 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f1\u06f0 \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0631\u0627\u0647 \u0645\u062f\u0631\u0633 \u062a\u0627 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0634\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.