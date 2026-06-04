به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این شعر به عنوان یک قطعه ولایی سراسر شکر و درود به پیشگاه امام اول شیعیان است.

عارفه دهقانی تیر ماه ۱۳۶۸ در تهران متولد شد.

وی دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی شاخۀ ادبیات حماسی از دانشگاه تهران است.

او به‌عنوان منتقد ادبی با ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری می‌کند و در عرصه ویراستاری و خطاطی نیز فعالیت دارد. «آخر شخص مفرد»، «آیینه‌کاری» و «زلف ضریح» دربردارندۀ اشعار او است.

شعر او به مناسبت عید غدیر که امروز در صفحه مجازی اش منتشر شد به این شرح است:

دریای نعمتیم ... پر از دُرّ و گوهـریم

تا حَشر، شیعه‌ایم! علی‌وار و محشریم

تشریح کرد اهل دلی، خلق را وُ گفت:

جان، حیدرست! ماهمه، اعضای‌پیکریم

هرکس برای آمدنش یک‌بهانه‌داشت

ما آمدیم تا به رُخِ دوست، بنــگریم:)

شکرِ خدا... که اهل غدیر و ولایتیم!

این رزقِ‌خاص را همه، مدیون‌مادریم

تا فاطمه‌ست‌مادرمان! تا پدر، علی‌ست،



ما کم نمی‌شویم! که از نسلِ کوثریم

ما ذرّه‌ایم و در کَف مِـهرِ ابــوتراب...،

(از خاک، بیشتر. نه! که‌از خاک، کمتریم!)

هِی در نمی‌زنیم به ابیــاتِ بی علـی!

چون شعرِ شهریار، ثناگوی حیدریم

وقتی‌هُمای‌رحمتِ این‌آسمان، علی‌ست.

در سایه‌ی همای علــی، ما کبوتریـم!

از تو بجز تو هیچ نخواهیم یا علی!

باشد فقط نجف، صِلهٔ‌ما که شاعریم