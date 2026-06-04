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دومین مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان ایران از ۱۷ خردادماه به میزبانی تهران آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه روند آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان ایران، دومین اردوی تدارکاتی این تیم به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.
بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی ۲۴ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو که از ۱۷ لغایت ۲۷ خرداد ماه برپا میشود، فراخوانده است.
اسامی بازیکنان دعوتشده به این اردو به شرح زیر است:
زهرا افشاری، الناز یارمحمدی، آرزو محمدی، فاطمه خلیلی، هانیه کریمی، مهدیه جعفری، نگار زندهبودی، ستاره رحمانیان، سعیده غضنفری، هدیه حافظالفرقان، مهربان بدوی، اسرا زندی، شهرزاد نصوحی، زهرا فقیهی، الهه نیکان، لیلا حسینی، مائده عشاقی، مبینا حسننژاد، فاطمه مریخ، آسمان بدوی، غزل عادلی، بهار ایزدگشب، زهرا فتوحی و حدیث نوروزی