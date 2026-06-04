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جشن عید غدیر خم در موکب حضرت زهرا سلام الله علیها در اصفهان با حضور پرشور مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این جشن با برگزاری برنامههای مختلف فرهنگی و معنوی و توزیع آش نذری برگزار شد.
ویژه برنامههای این موکب از امروز همزمان با عید غدیر خم آغاز شده و تا اربعین حسینی ادامه دارد.
این موکب فعالیت خود را به ویژه در بخش خیریه نذر سلامت از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است.
جشن باشکوه عید غدیر هم در آستان حرم حضرت زینب سلام الله علیها اصفهان برگزار شد.
در این مراسم که با هدف بزرگداشت عید غدیرخم برپاشده بود با محور کودک و نوجوان برنامه هایی، چون اجرای سرود و نماهنگ با حضور هنرمند مردمی ابوذر روحی برای مردم برگزار شد.