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وزیر امور خارجه روسیه گفت: غرب به دنبال نابودی روسیه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه آرتی عربی گفت: غرب به دنبال نابودی روسیه است. غرب قبلا نیز در جنگهای جهانی اول و دوم سعی در نابودی روسیه داشت.
وی افزود: من از اظهارات مارکو روبیو مبنی بر آماده نبودن روسیه برای مذاکره تعجب میکنم، زیرا او یکی از شرکت کنندگان در نشست انکوریج در ۱۵ اوت سال گذشته بود. ولادیمیر پوتین در آلاسکا با پیشنهادهای ترامپ در مورد گامهای اساسی که امکان توقف عملیات نظامی و آغاز مذاکرات را فراهم میکند، موافقت کرد.
لاوروف تاکید کرد: به نظر میرسد غرب قادر به مذاکره نیست، بنابراین از رویکرد وقت کشی برای دستیابی به منافع یکجانبه پیروی میکند. واشنگتن از زمان به قدرت رسیدن ترامپ همواره خواستار گفتوگو با مسکو بوده است.
لاوروف افزود: هیچ مدرکی مبنی بر تمایل ایران برای توسعه سلاحهای هستهای وجود ندارد. موضع غرب همچنان تلاش برای ادامه هژمونی جهانی آن است.