روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان اعلام کرد: قطع و سرقت سیم‌های شبکه برق در یکی از روستاهای شهرستان هیرمند، منجر به سقوط یک پایه برق و جان‌باختن یک زن ۵۳ ساله و مصدومیت یک دختر بچه ۸ ساله شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در پی اقدام سارقان برای قطع و سرقت سیم‌های شبکه توزیع برق در روستای کرق شاهجان از توابع بخش قرقری شهرستان هیرمند، یکی از پایه‌های شبکه که سیم‌های آن توسط سارقان بریده شده بود سقوط کرد، که در حین وقوع حادثه، یک زن ۵۳ ساله به همراه یک دختر بچه ۸ ساله پس از خروج از منزل مسکونی خود در مسیر سقوط پایه قرار گرفتند. در نتیجه این حادثه، زن جان خود را از دست داد و دختر بچه نیز مصدوم شد که برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شده است.

پس از وقوع حادثه، نیرو‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی شبکه و بررسی ابعاد حادثه را آغاز کردند.

براساس اعلام مسئولان، موضوع از سوی مراجع انتظامی و قضایی در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.