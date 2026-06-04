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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: عید غدیر آمد و ما به یاد سه علی شهید هستیم و در برابر عظمت نام علی (ع) شرمساریم از اینکه هنوز مظلومیت «علی» در تاریخ پایان نیافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی معاون استاندار یزد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
گاهی انگار قاعده تاریخ این است که آنان که نام و نشان علوی دارند، سهم بیشتری از مظلومیت میبرند؛ گویی سرنوشتشان با غربت و جفای روزگار گره خورده است.
یک روز گفتند: مگر علی نماز میخواند که در محراب شهید شده باشد؟
روزی دیگر، زبان به تردید و طعنه گشودند و درباره فرزندان مکتب علی همان سخنان را تکرار کردند؛ همانها که پیش از آنکه حقیقت روشن شود، قضاوت کردند و پیش از آنکه عدالت سخن بگوید، حکم صادر کردند. گفتند مگر سید علی خامنهای و علی لاریجانی در پناهگاههای سنگی صدها متر زیر زمین نبودند پس چطور در دفتر کارشان وسط تهران شهید شدند؟!
آری، تاریخ گاهی عجیب تکرار میشود؛ اما مظلومیت، میراثی است که از کوچههای کوفه تا روزگار ما امتداد یافته است.
امسال غدیر، برای ما رنگ و بوی دیگری دارد.
مگر میشود از غدیر گفت و از ولایت نگفت؟ مگر میشود از ولایت علوی سخن راند و از مردانی نگفت که همه عمر، با همه توان، در مسیر حفظ ایران و انقلاب و عزت این سرزمین گام برداشتند؟.
در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، کنار مزار دکتر علی لاریجانی و فرزندش مرتضی، ناخودآگاه ذهن به هزار پرسش میرود؛ به راز انتخاب الهی، به حکمتهایی که از فهم کوتاه ما فراتر است.
علی لاریجانی؛ مردی که هم راه و هم رسم علی ع بود. مردی که سالها زخم زبان دوستان نادان را تحمل کرد و همزمان آماج تهاجم دشمنان خارجیای شدند که از حضور مدیران خردورز، معتدل، راهبردی و بنبستشکن در ساختار حکمرانی ایران هراس داشتند.
چه تلخ که برخی، سالها او را نواختند و چه باشکوه که امروز سنگفرشهای حرم کریمه اهلبیت (س)، آرامگاه او شدهاند؛ همان حرم و همان صحنهایی که اکنون شاهد آرام گرفتن پیکر مردی هستند که عمر خود را وقف ایران، انقلاب و عقلانیت کرد.
غدیر آمده است؛ عید ولایت، عید بیعت با راه علی (ع)؛ و ما به یاد سه علی شهید هستیم و در برابر عظمت نام علی (ع)، شرمساریم از اینکه هنوز مظلومیت «علی» در تاریخ پایان نیافته است.
عید سعید غدیر خم مبارک.