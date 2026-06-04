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مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا با صعود ابوالفضل جنتی و مریم آقایی به مرحله پایانی کایاک یکنفره ۵۰۰ متر پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا عصر امروز ۱۴ خرداد در ترکستان قزاقستان ادامه پیدا کرد. در نوبت عصر امروز ملیپوشان ایران در ۲ ماده مصاف رقبا رفتند.
ابوالفضل جنتی در گروه دوم دور مقدماتی کایاک یکنفره ۵۰۰ متر مردان زیر ۲۳ سال در رقابت با نمایندگان سنگاپور، ازبکستان، ماکائو، تاجیکستان و هنگکنگ با زمان ۱:۵۷.۳۹۶ دقیقه در جایگاه دوم قرار گرفت و راهی فینال شد. فینال این ماده شنبه ۱۶ خرداد انجام خواهد شد.
مریم آقایی نیز در گروه اول دور مقدماتی کایاک یکنفره ۵۰۰ متر بانوان جوانان با حریفانی از چینتایپه، قزاقستان، قرقیزستان و کره رو به رو شد و با کسب رتبه دوم با زمان ۲:۱۴.۳۹۲ دقیقه مستقیما به فینال صعود کرد. فینال این ماده شنبه ۱۶ خرداد انجام میشود.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در مواد مختلف فردا ۱۵ خرداد در ترکستان قزاقستان دنبال میشود.
عباس حسینی و مسعود قیصری راهی فینال شدند
صبح امروز و در آغاز مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا در ترکستان قزاقستان نمایندگان کشورمان در نوبت صبح روز نخست به آب زدند. در آغاز مسابقات عباس حسینی در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ازبکستان، هند، قرقیزستان و ماکائو با زمان ۳:۴۱.۵۹۴ دقیقه اول و مستقیما راهی فینال شد.
فینال این ماده از ساعت ۷:۳۰ فردا ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.
الیاس برکی در فینال کلاس KL۲ مردان مسافت ۲۰۰ متر با حریفانی از عراق، قزاقستان، ۲ حریف ژاپنی و ۲ حریف ازبکستانی رو به رو شد و با زمان ۴۵.۰۶۴ ثانیه در رده چهارم آسیا قرار گرفت.