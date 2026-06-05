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در حال حاضر ۲ مرکز سراج در سطح شهر زنجان فعال است و برنامهریزی برای افزایش آن تا چهار مرکز تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به فعالیتهای موثر مراکز سراج(نظام سلامت روان ) در استان، گفت: در حال حاضر ۲ مرکز سراج در سطح شهر زنجان فعال است و برنامهریزی برای افزایش آن تا چهار مرکز تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.
محمد رضا صائینی افزود: هدف اصلی از راهاندازی این مراکز، ارائه خدمات جامع و رایگان در حوزههای روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی و همچنین کاهش آسیبهای اجتماعی و مدیریت بحرانهای روانی در جامعه است.
به گفته وی، همه ساله این نوع خدمات در مناطق روستایی دارای خانه بهداشت و بهورز و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ارائه می شود.
وی رویکرد این برنامه را از «منفعل» (Passive) به «فعال» (Active) دانست و گفت: در این راستا غربالگری نظاممند با هشت سوال استاندارد سلامت روان در کنار سایر مراقبتهای گروه سنی برای تمامی افراد انجام میشود.
به گفته وی، افرادی که در غربالگری اولیه دارای علائم تشخیص داده شوند، به پزشک مرکز ارجاع شده و پس از بررسی پزشک و روانشناس بالینی (که به ازای هر ۲۰ هزار نفر یک نفر در مراکز حضور دارد)، در صورت نیاز به روانپزشک ارجاع داده میشوند.
صائینی با اشاره به تشکیل پرونده و مراقبت مستمر، افزود: پس از تأیید اختلال روانی (خفیف یا شدید) توسط متخصص روانپزشک، پرونده تشکیل شده و مراقبتهای ماهیانه و داروی رایگان به این بیماران ارائه میشود.
وی به تفاوت رویکرد در مناطق شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: مراقبین سلامت در بسته خدمتی گروه سنی، غربالگری را برای مراجعین حضوری انجام میدهند، اما سیستم جستجوی فعال برای یافتن افراد در سطح جامعه (مانند مناطق روستایی) در این بخش اجرا نمیشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه مراکز سراج (مراکز حد واسط) یکی از نقاط قوت سیستم است که به عنوان حد فاصل بین خدمات سرپایی و بستری بیمارستانی عمل میکنند، اظهار داشت: این مراکز دارای تیم تخصصی شامل روانپزشک، پزشک عمومی و روانشناس بالینی هستند.
صائینی به ارائه خدمات تخصصی مراکز اشاره کرد و افزود: ارائه مراقبت در منزل و ایجاد پیوند میان بیمار و سازمانهای حمایتگر مانند بهزیستی و کمیته امداد از وظایف اصلی این مراکز است.
وی با بیان اینکه مراکز بهداشت به سمت اداره توسط هیات امنایی متشکل از مردم(بهویژه در شهرستان خدابنده) حرکت کردهاند، گفت: این مدل باعث میشود که خود مردم در هدایت مرکز و شناسایی جمعیتهای نیازمند به حمایت نقشآفرینی کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به همافزایی با سازمانهای حمایتی اشاره و خاطر نشان کرد: در این راستا تفاهمنامههایی میان شبکه بهداشت و نهادهای حمایتی منعقد شده است تا شناسایی و معرفی بیماران نیازمند به حمایتهای اجتماعی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.