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در تیراندازی نزدیک به دبیرستانی در شمال کالیفرنیا یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای بی سی نیوز، به گفته پلیس، در پی تیراندازی در بیرون مراسم فارغالتحصیلی دبیرستانی در شمال کالیفرنیا، یک نوجوان کشته و سه نفر، از جمله یک دانشآموز ۱۱ ساله، زخمی شدند. اداره پلیس فیرفیلد اعلام کرد این تیراندازی حدود ساعت ۷:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی چهارشنبه در پارکینگ دبیرستان فیرفیلد پس از پایان مراسم فارغالتحصیلی دبیرستان سم یتو رخ داد.
پلیس اعلام کرد که چهار قربانی مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند. پلیس اعلام کرد یک جوان ۱۸ ساله جان خود را از دست داد و یک جوان ۱۱ ساله، یک جوان ۲۰ ساله و یک جوان ۲۵ ساله زخمی شدند. پلیس اعلام کرد مشخص نیست آیا فرد ۱۸ ساله دانشجوی فارغالتحصیلی بوده است یا خیر.
پلیس همچنین اعلام کرد هیچ تهدیدی برای جامعه وجود ندارد. مقامات بلافاصله در مورد مظنون یا مظنونین درگیر اظهار نظر نکردند. منطقه آموزشی متحد فیرفیلد-سوئیسون در بیانیهای اعلام کرد: ما با افراد آسیبدیده همدردی میکنیم و به محض دریافت جزئیات بیشتر، آن را به اشتراک خواهیم گذاشت.