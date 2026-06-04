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رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری، در همایش «امام و نیایش» ویژه فرهنگیان، تأکید کرد: انس دائمی امام خمینی (ره) با دعا، مناجات و معارف اهلبیت (ع)، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذاری کمنظیر ایشان در جهان اسلام بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، همایش «امام و نیایش» ویژه فرهنگیان، همزمان با عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، جمعی از فرهنگیان زائر بیتالله الحرام و مسئولان بعثه مقام معظم رهبری در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد.
در این مراسم، آیت الله جواد مروی رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به موضوع همایش «امام و نیایش»، گفت: بررسی زندگی امام خمینی (ره) نشان میدهد که یکی از مهمترین عوامل نفوذ معنوی و تأثیرگذاری گسترده ایشان در جهان، ارتباط عمیق و مستمر با خداوند متعال از طریق دعا و مناجات بوده است.
وی افزود: امام راحل از دوران جوانی با دعا و نیایش مأنوس بودند و همین ارتباط عمیق با پروردگار موجب شد در برابر قدرتهای جهانی تنها به خداوند تکیه کنند و از هیچ قدرتی جز او، هراس نداشته باشند.
رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری با نقل خاطراتی از دوران حضور امام خمینی (ره) در نجف اشرف، به اهتمام ویژه ایشان نسبت به دعای کمیل، مناجات شعبانیه و صحیفه سجادیه اشاره کرد؛ و گفت: اشک، تضرع و مناجات از ویژگیهای برجسته سلوک معنوی امام بود و این روحیه در رفتار، اندیشه و رهبری ایشان تجلی داشت.
آیت الله مروی با تأکید بر جایگاه ممتاز ادعیه اهلبیت (ع) در فرهنگ اسلامی، صحیفه سجادیه را یکی از بزرگترین میراثهای معرفتی شیعه دانست و اظهار کرد: دعاهای مأثور اهلبیت (ع) سرشار از معارف توحیدی، اخلاقی و اجتماعی است و میتواند راهنمای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.
وی با اشاره به تأثیرگذاری جهانی دعاهایی همچون دعای عرفه امام حسین (ع) و صحیفه سجادیه، اظهار کرد: بسیاری از اندیشمندان و شخصیتهای جهان اسلام پس از آشنایی با این گنجینههای معنوی، به عظمت معارف اهلبیت (ع) اذعان کردهاند.
رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری فرهنگیان را به انس بیشتر با قرآن، دعا و معارف اهلبیت (ع) دعوت کرد و گفت: جامعه فرهنگی کشور به دلیل نقش تعیینکننده در تربیت نسل آینده، میتواند در انتقال این معارف ارزشمند به نسل جوان نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
آیت الله مروی با قدردانی از دستاندرکاران حج و زیارت، از زائران خواست از فرصت حضور در سرزمین وحی برای خودسازی، دعا برای فرج حضرت ولیعصر (عج)، عزت و سربلندی امت اسلامی، تداوم راه امام و شهدا و موفقیت نظام اسلامی بهرهبرداری کنند.
* فرهنگیان، اثرگذارترین قشر در تربیت و آیندهسازی جامعه هستند
در این همایش همچنین معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با تأکید بر جایگاه راهبردی معلمان در تربیت نسلهای آینده، فرهنگیان را از اثرگذارترین اقشار جامعه دانست و بر ضرورت توجه ویژه به این قشر تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین رکنالدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با خیرمقدم به حاضران، عید سعید غدیر خم را تبریک گفت و این روز را یادآور انتصاب شایسته حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به ولایت و امامت از سوی پیامبر اکرم (ص) دانست.
وی همچنین با گرامیداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر را ارج نهاد و ابراز امیدواری کرد ثواب این محفل معنوی به ارواح طیبه آنان اهدا شود.
معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به برگزاری سلسله همایشهای تخصصی برای گروههای مختلف زائران در موسم حج، اظهار کرد: امروز توفیق داریم در جمع فرهنگیان عزیز کشور حضور پیدا کنیم؛ قشری که از اثرگذارترین گروههای جامعه به شمار میروند، زیرا آینده هر کشور به دست معلمان و فرهنگیان آن رقم میخورد.
حجتالاسلام والمسلمین رکنالدینی با استناد به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «معلمی شغل انبیاست»، افزود: معلمی علاوه بر قداست، مسئولیتی سنگین و سرنوشتساز است و فرهنگیان از ارزشمندترین اقشار جامعه هستند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
وی حاضران را نمایندگان فرهنگیان زائر کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این نشستها به تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی میان زائران و بهرهگیری بهتر از فرصت معنوی حج کمک کند.