به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کتاب «گزارش لحظه‌به‌لحظه از واقعه غدیر» نوشته محمدباقر انصاری، با روایتی مستند و دقیق، جزئیات مراسم سه‌روزه غدیر و ابعاد سیاسی و تاریخی تعیین جانشین پیامبر اکرم (ص) را برای مخاطبان بازخوانی می‌کند. واقعه غدیر خم به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ اسلام، همواره مورد توجه پژوهشگران و دلدادگان ساحت ولایت بوده است.

در همین راستا، کتاب «گزارش لحظه‌به‌لحظه از واقعه غدیر» به قلم محمدباقر انصاری، تلاش کرده است تا تصویری شفاف، دقیق و مستند از این رویداد عظیم ارائه دهد.

این اثر برخلاف رویکرد‌های کلیشه‌ای، به جزئیات مراسم سه‌روزه غدیر در سال دهم هجری می‌پردازد و هدف خود را پرکردن خلاء دانشی مردم نسبت به ابعاد واقعی این واقعه قرار داده است.

نویسنده در این کتاب با روایتی داستانی، اما کاملاً مستند، تلاش کرده است غدیر را آن‌گونه که در تاریخ به وقوع پیوسته، بازسازی و به نسل‌های آینده منتقل کند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب، پایبندی دقیق نویسنده به مستندات تاریخی است.

طبق اعلام ناشر، حتی یک کلمه از مطالب این اثر برخاسته از تخیل نیست و تمامی مباحث با ارجاع به منابع معتبر تاریخی در پی‌نوشت‌ها همراه شده است تا خواننده با اطمینان کامل از اصالت مطالب، به مطالعه بپردازد.

این کتاب در ۵ بخش اصلی تدوین شده است که عناوین آن عبارتند از: «غدیر، داستان اعتقاد»، «عظمت غدیر»، «از مدینه تا غدیر»، «سخنرانی غدیر» و «مراسم سه‌روزه در غدیر».

در این اثر اهداف راهبردی پیام غدیر در کلام نویسنده به نگارش درآمده است.

در بخشی از این کتاب، مهم‌ترین مقاصد پیامبر اکرم (ص) در خطبه غدیر این‌گونه دسته‌بندی شده است: نتیجه‌گیری از زحمات ۲۳ ساله رسالت با تعیین ادامه‌دهندگان راه، حفظ دائمی اسلام، اقدام رسمی برای تعیین خلیفه، ترسیم خط‌مشی آینده مسلمین تا آخر دنیا و اتمام حجت بر مخالفان و معاندان.

انتشارات «دلیل ما» که در حوزه معارف اسلامی و تاریخی سابقه دارد، تا کنون بیش از ۶۳ عنوان کتاب تخصصی پیرامون واقعه غدیر منتشر کرده و همواره سعی داشته است با استفاده از نثر معیار و علمی، مفاهیم عمیق دینی را برای نسل جوان تبیین کند.

کتاب «گزارش لحظه‌به‌لحظه از واقعه غدیر» به عنوان منبعی قابل اتکا، برای پژوهشگران، دانشجویان و تمامی علاقه‌مندان به شناخت عمیق تاریخ اسلام و واقعه غدیر در دسترس است.