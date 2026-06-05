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جشن بزرگ غدیر در بابل

جشن بزرگ غدیر با حضور مردم ولایتمدار بابل و مسئولان در خیابان‌های این شهر برگزار شد. مردم بابل در این حضور، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و رهبر معظم انقلاب سید مجتبی خامنه ای تجدید پیمان کردند.
عکاس :کیوان یوسف پوری
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ - ۰۲:۳۶
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برچسب ها: عید غدیرخم ، جشن ولایت در مازندران ، بابل
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