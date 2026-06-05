به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: بیش از چهار هزار انشعاب غیرمجاز طی سال گذشته در استان شناسایی و برخورد قانونی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل ۱۴۰ درصد افزایش داشت.

علی محمد نادرخانی افزود: از این تعداد انشعاب غیرمجاز بیش از سه هزار فقره تبدیل به مجاز شده که با تلاش عوامل زحمتکش شرکت آبفا میزان تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز نیز با رشد ۷۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ مواجه بوده است.

وی ادامه داد : بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز در استان زنجان طی سال گذشته به ترتیب مربوط به شهر‌های زنجان، ابهر و نیک پی بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت : بیش از ۱۸ هزار فقره کنتور خراب نیز در اقصی نقاط استان طی سال گذشته شناسایی و تعویض شده است.

نادرخانی افزود : امسال تا کنون ۴۲۲ فقره انشعاب غیر مجاز در سطح استان شناسایی شده که مجموع این اقدامات می‌تواند نقش بسزایی در تامین آب آشامیدنی پایدار برای شهروندان استان زنجان داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با مشترکین غیر مجاز بیان کرد: عدالت در توزیع آب آشامیدنی و جلوگیری از هدر رفت آب از جمله اهداف برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در استان است.

نادرخانی با اشاره به استمرار وضعیت شکننده منابع تامین آب آشامیدنی از مشترکین خواست: از آبیاری باغچه، باغ‌ها و استفاده از آب آشامیدنی برای مصارف غیرمرتبط به طور جد پرهیز کنند.