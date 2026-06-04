به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «روح‌اله گراوندی» جانشین انتظامی استان ایلام از کشف ۷۳۰ بسته انواع مواد مخدر در بخش دشت عباس شهرستان دهلران خبر داد.

به گفته وی، مأموران انتظامی شهرستان دهلران در پی کسب خبری مبنی بر توزیع و فروش مواد مخدر در سطح شهرستان، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دهلران موفق شدند مخفیگاه یک سوداگر مرگ را در منطقه سپتون شناسایی کنند. پس از هماهنگی با مقام قضائی بخش موسیان، در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ گراوندی با اشاره به کشف ۷۳۰ بسته انواع مواد مخدر آماده توزیع، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.