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مردم ولایتمدار گیلان، در تداومِ قرارهای شبانه، با حضورِ حماسی شان در سنگر خیابان، همبستگی و عشقِ بی دریغ شان را به وطن، فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، عاشقان و شیفتگانِ مولای مُتقیان، حضرتِ علی علیه السلام، در شب عیدغدیر خم، با حضور پرشور در میدانِ شهدای ذهاب رشت و اِهتزازِ پرچمهای سه رنگ ایران اسلامی و پرچم حزبالله، جلوهای از همبستگیِ اُمت اسلامی را به نمایش گذاشتند.
پیام یکصداییِ این حضور به دشمن متجاوز این است: به کوچکترین خطا، سخت تر، محکمتر و کوبندهتر پاسخ داده خواهد داشت.
جانفدایانِ وطن متحد و یکصدا میگویند: در دفاع از ایران و بیعت با رهبری، یکدل و استوارند.