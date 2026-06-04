به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، عاشقان و شیفتگانِ مولای مُتقیان، حضرتِ علی علیه السلام، در شب عیدغدیر خم، با حضور پرشور در میدانِ شهدای ذهاب رشت و اِهتزازِ پرچم‌های سه رنگ ایران اسلامی و پرچم حزب‌الله، جلوه‌ای از همبستگیِ اُمت اسلامی را به نمایش گذاشتند.

پیام یکصداییِ این حضور به دشمن متجاوز این است: به کوچکترین خطا، سخت تر، محکمتر و کوبنده‌تر پاسخ داده خواهد داشت.

جانفدایانِ وطن متحد و یکصدا می‌گویند: در دفاع از ایران و بیعت با رهبری، یکدل و استوارند.