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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر از مهر و موم یک واحد کشتارگاه صنعتی طیور در این شهرستان به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیستمحیطی و بهداشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرتضی عزیزی گفت: در پی دریافت گزارشهای متعدد مردمی مبنی بر انتشار بوی نامطبوع، مشکلات فاضلاب و تهدیدات بهداشتی ناشی از فعالیت یک واحد کشتارگاه صنعتی طیور در منطقه رستاق، بررسیهای کارشناسی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: متأسفانه این واحد با وجود تذکر و اخطارهای قبلی، در راستای رفع نواقص زیستمحیطی و بهداشتی اقدام مؤثری انجام نداده که این امر منجر به مخاطرات جدی برای سلامت عمومی و محیطزیست منطقه شده بود.
عزیزی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون و با حضور میدانی دادستان شهرستان، فرمانده پاسگاه انتظامی رستاق و روسای ادارات محیط زیست و دامپزشکی، بازدید مشترکی از این واحد انجام شد. در جریان این بازدید، با تأیید نهایی آلایندگیها و مخاطرات بهداشتی، دستور قضایی مبنی بر مهر و موم فوری خطوط کشتار و تمامی بخشهای فعال این واحد صادر گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشکذر تأکید کرد: این اقدام به منظور حفظ سلامت شهروندان صورت گرفته و واحد مذکور تا زمان رفع کامل نواقص، دریافت مجوزهای لازم و تأییدیه کارشناسان محیطزیست و دامپزشکی، حق هیچگونه فعالیت مجددی نخواهد داشت.
عزیزی خاطرنشان ساخت: خط قرمز اداره حفاظت محیط زیست، سلامت عمومی مردم است و با هیچ واحد صنعتی یا تولیدی که سلامت جامعه را بازیچه سهلانگاریهای خود قرار دهد، تعارف نخواهیم داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهیم کرد.