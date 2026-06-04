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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از اولویت پرداخت بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سفر رئیسجمهور و تسهیلات تکلیفی به واحدهای اقتصادی و خدماتی استان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز پنجشنبه در نشست بررسی تأمین مالی واحدهای اقتصادی گرمی و انگوت گفت: تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و خدماتی برای حفظ تولید، اشتغال و استمرار ارائه خدمات در شرایط فعلی کشور، از مهمترین وظایف بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی محسوب میشود.
وی با اشاره به روند پرداخت این تسهیلات افزود: از مجموع ۱۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات سفر رئیسجمهور، تاکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و مابقی نیز تا پنج ماه آینده به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: هر بانکی که در پرداخت این تسهیلات تعلل یا تأخیر داشته باشد، مورد ارزیابی مدیریتی قرار گرفته و در صورت لزوم، تغییر رویکرد مدیریتی در آن اعمال خواهد شد.
خلیلی ادامه داد: خط قرمز استان تأخیر در پرداخت تسهیلات و کاهش ارزش اقتصادی منابع است و هیچگونه توصیه یا ملاحظهای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
وی حذف موانع تأمین مالی، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات و تکریم متقاضیان را از مهمترین اولویتهای استان در چارچوب برنامههای اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.