معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از اولویت پرداخت بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سفر رئیس‌جمهور و تسهیلات تکلیفی به واحد‌های اقتصادی و خدماتی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز پنجشنبه در نشست بررسی تأمین مالی واحد‌های اقتصادی گرمی و انگوت گفت: تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی برای حفظ تولید، اشتغال و استمرار ارائه خدمات در شرایط فعلی کشور، از مهم‌ترین وظایف بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به روند پرداخت این تسهیلات افزود: از مجموع ۱۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات سفر رئیس‌جمهور، تاکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و مابقی نیز تا پنج ماه آینده به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: هر بانکی که در پرداخت این تسهیلات تعلل یا تأخیر داشته باشد، مورد ارزیابی مدیریتی قرار گرفته و در صورت لزوم، تغییر رویکرد مدیریتی در آن اعمال خواهد شد.

خلیلی ادامه داد: خط قرمز استان تأخیر در پرداخت تسهیلات و کاهش ارزش اقتصادی منابع است و هیچ‌گونه توصیه یا ملاحظه‌ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

وی حذف موانع تأمین مالی، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات و تکریم متقاضیان را از مهم‌ترین اولویت‌های استان در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.