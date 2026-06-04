به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «فروغ ولایت» به قلم آیت‌الله جعفر سبحانی، اثری تحلیلی و مستند است که در پنج بخش، فراز‌های مهم زندگی امیرالمؤمنین علی (ع) را با رویکردی عاری از مبالغه و مبتنی بر منابع اصیل تاریخی واکاوی کرده است.

کتاب «فروغ ولایت» که به همت مؤسسه امام صادق (ع) منتشر شده، نگاهی جامع به تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین علی (ع) از دوران ولادت تا لحظه شهادت دارد.

آیت‌الله جعفر سبحانی در این اثر، با بهره‌گیری از شیوه پژوهشی خود در نگارش «فروغ ابدیت»، تلاش کرده است تا روایتی گویا، مستند و به‌دور از حدس و گمان‌های بی‌مورد از سیر زندگانی امام اول شیعیان ارائه دهد.

ساختار این کتاب بر اساس دوره‌های تاریخی تنظیم شده و در پنج بخش به تشریح وقایع پرداخته است: ولادت تا بعثت، بعثت تا هجرت، هجرت تا رحلت، رحلت تا خلافت و در نهایت دوران خلافت تا شهادت حضرت.

نویسنده در این اثر ضمن پرهیز از اطناب و ایجاز مخل، با ارجاع به منابع اصلی، خدماتی که آن حضرت در طول حیات خود به اسلام و جامعه اسلامی ارائه کردند، از جمله ماجرای فدک و مشورت‌های راهبردی ایشان را بررسی کرده است.

یکی از نقاط عطف و بخش‌های کلیدی این اثر، تحلیل دقیق حوادث دوران حضور حضرت در مدینه و واقعه تاریخ‌ساز «غدیر خم» است. در حقیقت، «فروغ ولایت» جلوه‌ای از تبیین همان حقیقتی است که در غدیر خم تجلی یافت؛ جایی که پیامبر اکرم (ص) با جمله تاریخی «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیٌّ مَولاه»، منشور امامت و ولایت امیرالمؤمنین (ع) را برای تمام اعصار ترسیم فرمودند.

نویسنده در این کتاب با واکاوی سیره عملی و علمی حضرت علی (ع)، نشان می‌دهد که چگونه شخصیت آن امام همام، در امتدادِ همان عهد الهیِ غدیر، راهنمای بشریت در مسیر حق و عدالت بوده است.

این اثر نه تنها یک گزارش تاریخی، بلکه دعوتی است برای شناخت عمیق‌تر شخصیتی که ولایتش، تکمیل‌کننده دین و ضامن تداوم رسالت نبوی است.

کتاب «فروغ ولایت» در موسسه امام صادق علیه‌السلام منتشر شده است.