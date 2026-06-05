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مدیر جهاد کشاورزی طارم از آغاز برداشت بیش از هزار تن گیلاس از باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر جهاد کشاورزی طارم از آغاز برداشت بیش از هزار تن گیلاس از باغهای این شهرستان خبر داد.
منوچهر یارمحمدی سطح زیر کشت گیلاس را بیش از ۱۵۰ هزار هکتار بیان کرد و افزود: در زمان حاضر ۲۵۰ بهره بردار مشغول کشت محصول گیلاس در شهرستان طارم هستند.
وی ارقام گیلاس تولیدی در طام را شامل تکدانه، پرتقالی، تلخان، محلی و مشهدی ذکر کرد.
یارمحمدی با اشاره به افزایش تولید در سال زراعی جاری با توجه به شرایط آب و هوایی و بارشهای مناسب، تصریح کرد: امسال در هر هکتار از باغهای گیلاس طارم سه تا پنج تن محصول برداشت میشود.
وی با بیان اینکه برداشت گیلاس در طارم تا نیمه دوم تیرماه ادامه مییابد،گفت : پیش بینی میشود امسال بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از محل تولید این محصول عاید باغداران طارمی شود.
یارمحمدی تاکید کرد: به دلیل کیفیت بالای گیلاس تولیدی در شهرستان طارم این محصول علاوه بر تامین مصرف مردم استان به دیگر استانها و کشورهای خارجی صادر میشود.
وی با بیان اینکه تولید گیلاس بخش بزرگی از اقتصاد و معشیت مردم این شهرستان را تامین میکند، گفت: برداشت گیلاس طارم به دلیل زودبازده بودن آن به عنوان نوبرانه در کشور محسوب میشود.
یارمحمدی افزود : الانه برداشت گیلاس طارم از روستای شیت آغاز میشود و بیشترین سطح زیرکشت آن نیز مربوط به روستاهای شیت، ولیدر و زاچکان است.
وی افزود: طی سالهای اخیر جشنواره برداشت گیلاس در طارم برگزار میشود که علاوه بر فروش محصول بدون واسطه و بهره مندی کشاورزان از ارزش افزوده آن موجب رونق گردشگری در این شهرستان نیز میشود.
شهرستان طارم با ۴۷ هزار نفر جمعیت (حدود پنج درصد جمعیت و ۱۰ درصد مساحت استان زنجان) در ۹۰ کیلومتری شمال شرقی زنجان واقع شده و با استانهای قزوین، اردبیل و گیلان همسایه است.