همزمان با عید ولایت و امامت عید سعید غدیر خم جمعی از طلاب حوزه علمیه قم، ملبس به لباس مقدس روحانیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم همزمان با عید سعید غدیر خم برگزار شد.

در این مراسم جمعی طلاب به مراجع عظام تقلید مفتخر به پوشیدن لباس روحانیت شدند.

مراجع و علما در این مراسم، ملبس شدن به لباس روحانیت را امری مقدس و ارزشمند توصیف کردندو گفتند: دوستان، بستگان، همسایگان و همه افرادی که شما را می‌شناسند باید بفهمند که رفتار شما تغییراتی پیدا کرده و شما وارد مرحله تازه‌ای شدید.