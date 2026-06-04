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عید غدیر فرا رسیده، جغرافیا اینجا رنگ دیگری به خود گرفته است، از دورترین نقاط مرزی آذربایجان غربی تا پررفت وآمدترین خیابانهای شهرها، شور و شوقی مشترک در میان مردم جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امروز پنجشنبه در سالروز عید سعید غدیر خم، خیابانها و میدانهای آذربایجان غربی از شهرهای مرزی تا مراکز شهرستانها، صحنه برگزاری بزرگترین جشن مردمی ولایت هستند، رویدادی که با مشارکت گسترده مردم، موکبهای فرهنگی و گروههای جهادی، پیام غدیر را در سراسر استان طنین انداز کرده است.
غدیر فرا رسیده، جغرافیا اینجا رنگ دیگری به خود گرفته است، از دورترین نقاط مرزی آذربایجان غربی تا پررفت وآمدترین خیابانهای شهرها، شور و شوقی مشترک در میان مردم جریان دارد، شوری که ریشه در محبت اهلبیت(ع) و فرهنگ ولایت دارد.
هر سال با فرارسیدن عید غدیر، این پیام بزرگ در قالب آیینها و برنامههای مردمی بازخوانی میشود و شهرها و روستاهای ایران اسلامی رنگ و بوی دیگری به خود میگیرند. در این میان، آذربایجان غربی به عنوان استانی با تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، یکی از صحنههای پرشور تجلی محبت اهلبیت(ع) و گرامیداشت عید ولایت به شمار میرود.
امسال نیز «مهمانی کیلومتری غدیر» با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، بستری برای نمایش وحدت، همدلی و مشارکت اجتماعی فراهم کرده است، جشنی که فراتر از یک آیین مذهبی، روایتگر پیوند عمیق مردم این دیار با پیام جاودانه غدیر و فرصتی برای بازآفرینی جلوههای همبستگی و نشاط اجتماعی در این دیار مرزی است.
امروز در سالروز عید غدیر نیز مردم این استان از شمالیترین تا جنوبیترین نقاط، از نوار مرزی تا قلب شهرها، با برپایی «مهمانی کیلومتری غدیر» بار دیگر جلوهای از وحدت، همدلی و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشته اند.
آنچه مهمانی کیلومتری غدیر را از بسیاری از برنامه های مشابه متمایز میکند، مردمی بودن آن است. در این رویداد، مردم نه تنها مخاطب برنامهها، بلکه اصلیترین برگزارکنندگان آن هستند. خانوادهها، جوانان، نوجوانان و خیران در کنار یکدیگر تلاش میکنند تا جشن ولایت را به فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج فرهنگ مواسات و گسترش نشاط اجتماعی تبدیل کنند.