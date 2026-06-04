به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما عباس عراقچی وزیر امور خارجه عید سعید غدیرخم را تبریک گفت.

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بسم‌الله الرحمن الرحیم

عید سعید غدیر را به همه مسلمانان جهان، به‌خصوص خدمت شیعیان و شیعیان در ایران تبریک عرض می‌کنم.

این عید که عید ولایت است و نشان‌دهنده کامل شدن دین می‌باشد، می‌تواند عامل وحدت مسلمانان باشد. تمسک به ولایت و حرکت در زیر سایه آن، به نظر من مهم‌ترین عامل وحدت است؛ نه فقط برای شیعیان، بلکه برای همه مسلمانان.

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امیدوارم که بتوانیم از فیوضات این عید بهره‌مند شویم؛ عیدی که می‌تواند باعث مسئولیت‌پذیری، عدالت و حقانیت زیر پرچم ولایت باشد. ان‌شاءالله بتوانیم بیشترین بهره را از این عید ببریم.

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برای همه مسلمانان، همه شیعیان و به‌خصوص هم‌وطنانم، بهترین آرزو‌ها را در این عید سعید دارم.