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طرح جامع پایش سلامت و غربالگری بیماریهای شایع به مدت چهار روز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در صدا و سیمای استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، طرح جامع پایش سلامت و غربالگری بیماریهای شایع با هدف تشخیص زودهنگام و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر با حضور گروههای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از یکشنبه دهم خردادماه به مدت چهار روز در صدا و سیمای استان اجرا شد.
مدیرکل صدا و سیمای لرستان در اختتامیه این طرح با قدردانی از تدابیر ویژه معاون اداری مالی سازمان صداوسیما و رئیس مرکز بهداشت صدا و سیما گفت: بیش از ۷۵ درصد کارکنان صدا و سیمای استان در این طرح شرکت کردند و از خدمات متنوعی از جمله خونگیری، بیناییسنجی، شنواییسنجی، نوار قلب، دندانپزشکی، مامایی و مراقبتهای پزشکی بهرهمند شدند.
فاتحی با قدردانی از رئیس و تیم اجرایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: حضور مستمر مدیران و کارشناسان دانشگاه در محل اجرای این طرح، نشاندهنده اهمیت سلامت کارکنان رسانه ملی برای مجموعه علوم پزشکی است.
وی همچنین با اشاره به پیشینه ایثارگری مردم لرستان در دوران دفاع مقدس تأکید کرد: استان لرستان همواره در خط مقدم دفاع از کشور بوده و امروز نیز دانشگاه علوم پزشکی با همان روحیه جهادی پای کار آمده است.
مدیرکل صدا و سیمای لرستان، اجرای طرح پایش سلامت کارکنان صداوسیمای استان را نتیجه حمایتهای معاونت منابع انسانی و معاونت مالی، سرمایه انسانی و مرکز بهداشت سازمان صداوسیما دانست و گفت: توجه به رفاه و سلامت نیروی انسانی بهطور جدی تقویت شده و مشهود است.
رئیس مرکز بهداشت سازمان صداوسیما هم در آئین اختتامیه این طرح ضمن تبریک عید غدیرخم، از همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اجرای طرح قدردانی کرد.
مهدی شادنوش همچنین با تأکید بر نقش بیبدیل رسانه در ارتقای سواد سلامت جامعه اظهارکرد: با وجود تحولات رسانهای، صداوسیما همچنان دارای بالاترین ضریب نفوذ پیامرسانی در کشور است و همکاری تخصصی علوم پزشکی با این ظرفیت میتواند به افزایش آگاهی عمومی و کاهش بیماریها کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به توانمندی صداوسیما در حوزه افکارسنجی، این ظرفیت را فرصتی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک دانست و گفت: نتایج پایش سلامت کارکنان پس از تحلیل نهایی، برای راستیآزمایی به مرکز تحقیقات ارسال و مبنای برنامهریزیهای آینده خواهد بود.
رئیس مرکز بهداشت سازمان صداوسیما با قدردانی از مدیرکل و معاونان صداوسیمای لرستان برای اجرای مطلوب این طرح گفت: به دلیل ماهیت رسانه، ارائه خدمات سلامت در محل سازمان نوعی قدردانی از تلاشهای کارکنان است.
شادنوش، لرستان را استانی با مردمی خونگرم و مهماننواز توصیف و ابراز امیدواری کرد که این همکاری بینبخشی ادامه یافته و زمینه ارتقای سلامت مردم استان را فراهم کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم بر نقش مؤثر همکاریهای بینبخشی در ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد.
امیری با گرامیداشت یاد شهدای استان به ویژه ۴۳ شهید حوزه سلامت افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سختترین شرایط جنگی نیز بدون لحظهای توقف، خدمات درمانی را ادامه داده و حتی پذیرش مجروحان از سایر استانها را بر عهده داشته است.
وی با اشاره به همراهی صدا و سیمای لرستان در بحرانها، از تلاش کارکنان این مرکز در حفظ جریان اطلاعرسانی به ویژه در حملات هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی قدردانی کرد و آن را نمونهای از مظلومیت و در عین حال توانمندی اصحاب رسانه دانست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اجرای طرح پایش سلامت کارکنان صداوسیما را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: مهمترین بار بیماری در کشور مربوط به بیماریهای غیر واگیر است که غربالگری و آموزش میتواند از بروز عوارض سنگین آنها پیشگیری کند.
امیری افزود: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، انجام غربالگریهای تخصصی و همکاری نزدیک بهداری صداوسیما، اجرای این طرح را تسهیل کرده است.
وی با قدردانی از معاونت بهداشت دانشگاه و عوامل اجرایی طرح گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان آمادگی دارد در همه حوزههای مرتبط با سلامت، در کنار رسانه ملی باشد و این همکاری را به سطحی گستردهتر و پایدارتر برساند.
گفتنی است؛ در اختتامیه این طرح، مدیرکل صدا و سیمای لرستان از دستاندرکاران اجرای طرح، رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان و مدیران مرکز بهداشت سازمان صداوسیما و عوامل اجرایی آن با اهدای لوح قدردانی کرد.