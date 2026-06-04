آغاز ساخت بلوار شهدای ارتش و ساختمان مرکز جامع پیشگیری تشخیص سرطان غرب گیلان در صومعه‌سرا آغاز ساخت بلوار شهدای ارتش و ساختمان مرکز جامع پیشگیری تشخیص سرطان غرب گیلان در صومعه‌سرا آغاز ساخت بلوار شهدای ارتش و ساختمان مرکز جامع پیشگیری تشخیص سرطان غرب گیلان در صومعه‌سرا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، همزمان با عید سعید غدیر باحضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و امیر خلبان ولی رحمانی معاونت برنامه‌ریزی و بودجه فرماندهی قرارگاه محرومیت زدائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران استان گیلان و شهرستان صومعه‌سرا آئین کلنگ زنی عملیات ساخت بلوار شهدای ارتش به طول ۲ کیلومتر و ساخت ساختمان مرکز جامع پیشگیری تشخیص سرطان غرب گیلان در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ متربع در صومعه‌سرا آغاز شد.

اجرای این طرح‌های عمرانی و عام المنفعه با اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شود.

استاندار گیلان و معاونت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین از روند عملیات بخش ICU بیمارستان امام خمینی(ره)صومعه‌سرا که با اعتبارات محرومیت زدایی ارتش درحال ساخت است و دانشکده منابع طبیعی صومعه‌سرا بازدید کردند .

در این بازدید باتوجه به اینکه دانشکده منابع طبیعی صومعه‌سرا تا مقطع دکترا در رشته‌های منابع طبیعی شیلات دانشجو دارد بر ارتقاء این دانشکده به دانشگاه منابع طبیعی صومعه‌سرا تأکید کردند.