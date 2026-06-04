به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم مردم و نیرو‌های مسلح با امام امت، رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند.

مردم در این مراسم تاکید کردند راه شهدا را ادامه خواهند و تا پایان بر عهد خود ایستادگی می‌کنند.

مردم بر حضور حضور حماسی خود در این روز‌ها و شب‌ها در میدان و حمایت قاطع از نیرو‌ها مسلح کشور تاکید کردند.

مردم امروز در گلستان شهدا مزار مطهر شهدای انقلاب اسلامی را هم عطرافشانی کردند.

در گوشه و کنار استان هم این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.