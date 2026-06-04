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مراسم سی و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی امروز در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم مردم و نیروهای مسلح با امام امت، رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند.
مردم در این مراسم تاکید کردند راه شهدا را ادامه خواهند و تا پایان بر عهد خود ایستادگی میکنند.
مردم بر حضور حضور حماسی خود در این روزها و شبها در میدان و حمایت قاطع از نیروها مسلح کشور تاکید کردند.
مردم امروز در گلستان شهدا مزار مطهر شهدای انقلاب اسلامی را هم عطرافشانی کردند.
در گوشه و کنار استان هم این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.