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رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای احیا، کاوش، تملک، مرمت و حفاظت از آثار و بافتهای تاریخی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، آرش شهابی اظهار داشت: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژههای مرتبط با میراث فرهنگی، از جمله تملک خانههای تاریخی، ایجاد سایتموزه بردهکنته و تپه شایگان اختصاص یافته است.
وی افزود: ساماندهی و رهاسازی حریم موزه ماموستا هیمن، مرمت آثار ارزشمند تاریخی و اجرای طرحهای حفاظتی همچون ساماندهی مقبره صارم بگ و تکمیل مرمت حوضخانههای داخل شهر از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این حوزه به شمار میرود.
رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد همچنین از برنامهریزی برای تکمیل، احیا و بازسازی کاروانسرای سیمون خبر داد و گفت: این مجموعه تاریخی پس از بازسازی به بازارچه صنایع دستی تبدیل خواهد شد تا ضمن حفظ هویت تاریخی بنا، زمینه توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان و صنعتگران محلی نیز فراهم شود.
شهابی با اشاره به اهمیت حفظ بافت تاریخی بازار مهاباد تصریح کرد: احیا و ساماندهی جدارههای تاریخی بازار و اجرای نماهای منطبق با معماری سنتی ـ اسلامی در هسته مرکزی شهر از اولویتهای مدیریت شهری است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، با توجه به قرار گیری ساختمان در محدوده بافت بارزش بازار شهر، جداره ساختمان مذکور نیز در حال بازسازی و اجرا بر اساس الگوی معماری سنتی اسلامی است و از شهرداری خواستهایم در اجرای نماهای متناسب با هویت تاریخی شهر، پیشگام و الگوساز باشد.